Procesadoras de pescado no protegen a migrantes del COVID-19

Imagen del Howard Center for Investigative Journalism que muestra a Aubrey Vincent, vicepresidenta de Lindy's Seafood Inc., posando detrás de un mostrador de un local de la empresa en Woolford, Maryland, el 21 de abril del 2021. Vincent afirmó que, en respuesta a la pandemia del COVID-19, la firma suministra tapabocas a sus empleados, dispone que mantengan distancia y aumentó las medidas sanitarias. (Carmen Molina Acosta/University of Maryland via AP)