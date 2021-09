Procore adquirirá Levelset para simplificar los flujos de trabajo de derechos de retención para la construcción

CARPINTERIA, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 23, 2021--

Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), un proveedor líder de software de gestión de la construcción, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Levelset. Esta adquisición añadirá la gestión de derechos de retención a la plataforma de Procore, lo que le permitirá gestionar flujos de trabajo complejos de cumplimiento y mejorar el proceso de pagos en el sector de la construcción. También presenta oportunidades de crecimiento a futuro para Procore, como por ejemplo la capitalización de activos de datos complementarios de la empresa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005911/es/

Burdensome compliance workflows contribute to the construction industry’s median of 90 days sales outstanding and 74 days payable outstanding, the slowest of all industries surveyed across the globe. (Graphic: Business Wire)

El fundador y director ejecutivo de Procore, Tooey Courtemanche, dijo: “El trabajo en construcción ya es lo suficientemente difícil; cobrar no debería serlo. Levelset ayuda a la industria de la construcción a cobrar más rápidamente y su oferta será una adición perfecta a la plataforma de Procore. Esta adquisición, además, le dará a Procore acceso a datos de la industria, por ejemplo sobre actividad de cumplimiento y pagos, lo que nos permitirá brindar una valiosa inteligencia de riesgos a nuestros clientes y desarrollar productos financieros innovadores”.

En construcción, los riesgos y la complejidad de transferir fondos entre las partes interesadas atrapan grandes sumas de capital de trabajo fundamental cada año. Esto provoca tensión en cuanto a liquidez entre los contratistas, aumenta sus gastos en garantías y capital de trabajo e impacta negativamente en los empleos del sector de la construcción. Los flujos de trabajo onerosos contribuyen a la mediana de 90 días de cuentas por cobrar y 74 días de cuentas por pagar del sector de la construcción, la más lenta de todas las industrias estudiadas en el mundo.

En los EE. UU., los derechos de retención son primordiales para estos flujos de trabajo de cumplimiento. Las partes interesadas en el sector de la construcción dedican un tiempo y una energía considerables a la gestión de los derechos de retención, desde contratistas que buscan preservar los derechos de retención y que deben cumplir con los matices de la ley sobre dichos derechos que varían de un estado al otro, hasta empresas que gestionan constantemente dispensas al derecho de retención en el momento del pago para asegurar que sus proyectos queden exentos. A nivel mundial existen desafíos y complejidades similares con respecto a pagos.

El director ejecutivo de Levelset, Scott Wolfe, Jr. dijo: “Nuestra solución hace que la gente cobre más rápidamente, con menos tensión en cuanto a liquidez. Más de 250 000 usuarios han implementado Levelset en más de 6,5 millones de proyectos de construcción. Esta actividad genera datos sobre pagos y relaciones con un alto nivel de confianza. Junto con Procore, podemos empoderar aún más a la industria para cobrar más rápidamente, con mejor visibilidad y documentación más sencilla”. Levelset ha sido socio del Mercado de aplicaciones de Procore desde abril de 2018. Hoy, más de 3300 clientes utilizan su solución de gestión de derechos de retención para gestionar flujos de trabajo de cumplimiento.

Información detallada sobre la adquisición

Procore ha acordado la adquisición de Levelset por un precio de compra de aproximadamente 500 millones de USD, que estarán comprendidos por aproximadamente 425 millones de USD en efectivo, sujeto a los ajustes habituales para capital de trabajo, gastos de la transacción, efectivo y endeudamiento, y aproximadamente 75 millones de USD en acciones ordinarias de Procore. El cierre de la transacción está previsto para el cuarto trimestre de este año y está sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

D.A. Davidson oficia de asesor financiero exclusivo y Jones Walker LLP actúa en calidad de asesor legal de Levelset. Cooley LLP oficia de asesor legal de Procore.

Se brindarán detalles e información adicionales sobre los términos y condiciones de la adquisición en un informe actualizado en el formulario 8-K que Procore presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Información sobre la teleconferencia

Procore llevará a cabo una teleconferencia hoy, 22 de septiembre, a las 2:00 p. m. hora del Pacífico / 5:00 p. m. hora del este para analizar la adquisición. Se podrá acceder a la transmisión en vivo de la teleconferencia, además de a su repetición, a través de la web en investors.procore.com. También es posible acceder a la teleconferencia marcando 877-284-6233 (EE. UU.) u 873-415-0281 (internacional) e introduciendo el número de identificación de la conferencia, ID: 2838218.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, o la Ley de Valores, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, o la Ley de Intercambio, sobre Procore y su industria, que conllevan riesgos e incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos contenidos en este comunicado de prensa, son declaraciones a futuro sobre los resultados operativos y la posición financiera de Procore, sus planes y estrategia comercial, las tendencias y el crecimiento del mercado y los objetivos para operaciones futuras. Las declaraciones a futuro se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a los futuros resultados financieros u operativos de Procore. En algunos casos, las declaraciones a futuro se pueden identificar porque contienen términos como “prevé”, “cree”, “contempla”, “continúa”, “podría”, “estima”, “espera”, “pretende”, “puede”, “planea”, “potencial”, “predice”, “proyecta”, “debería”, “apunta”, “hará” o “sería”, o la forma negativa de estos términos u otros términos o expresiones similares que se relacionen con las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Procore. Algunos de los riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los resultados reales y el estado financiero de Procore sean sustancialmente distintos de los indicados en las declaraciones a futuro son, a título meramente enumerativo, los siguientes: (i) riesgos relacionados con (a) la posibilidad de que las condiciones de cierre de la transacción con Levelset no sean satisfechas o anuladas oportunamente o de cualquier otra forma, incluido el hecho de que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar la aprobación normativa, (b) la incapacidad de completar o recibir los beneficios anticipados de la transacción, incluida la incapacidad de Procore de integrar satisfactoriamente a Levelset en su negocio, (c) la desviación de la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso, (d) el inicio o los resultados de cualquier procedimiento jurídico que se pueda imponer contra Procore o Levelset en relación a la transacción propuesta y (f) los efectos de la transacción sobre el negocio combinado, incluidos los costos operativos, pérdida de clientes e interrupción del negocio; (ii) cambios en las leyes y normativas aplicables al modelo comercial de Procore o de Levelset; (iii) cambios en las condiciones del mercado o de la industria, el entorno normativo y la receptividad a las tecnologías y servicios de Procore o Levelset; (iv) resultados de litigios o un incidente de seguridad; (v) la pérdida de uno o más clientes o socios clave de Procore o de Levelset; (vi) el impacto de la COVID-19 en el negocio y los resultados de las operaciones de Procore o de Levelset; (vii) cambios en la capacidad de Procore o de Levelset de contratar y retener miembros cualificados del equipo; y (viii) los riesgos descritos en otras presentaciones de Procore ante la Comisión de Bolsa y Valores ocasionalmente, incluidos los riesgos descritos bajo el título “Factores de riesgo” en el Prospecto final de Procore con fecha del 19 de mayo de 2021 y su Informe trimestral en el formulario 10-Q, que se deberían leer en conjunto con sus resultados financieros y declaraciones a futuro. Además, Procore opera en un entorno muy competitivo y que cambia rápidamente. Nuevos riesgos e incertidumbres surgen ocasionalmente y para Procore no es posible predecir todos los riesgos e incertidumbres que podrían afectar a las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa. Los resultados, eventos y circunstancias reflejados en las declaraciones a futuro podrían no lograrse o no ocurrir, y los resultados, eventos o circunstancias reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones a futuro.

Todas las declaraciones a futuro realizadas en este comunicado de prensa se relacionan únicamente con eventos a la fecha en la que se han hecho las declaraciones. Procore no asume responsabilidad alguna de actualizar ninguna declaración a futuro hecha en este comunicado de prensa con el propósito de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar información nueva o sucesos no anticipados, excepto según lo requerido por la ley. Procore podría no cumplir realmente con los planes, intenciones o expectativas divulgados en sus declaraciones a futuro y usted no debería confiar excesivamente en sus declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro de Procore no reflejan el impacto potencial de ninguna adquisición, fusión, disposición, empresa conjunta ni inversiones futuras.

Acerca de Procore

Procore es un proveedor líder de software de gestión de la construcción. Más de 1 millón de proyectos y más de 1 billón de USD en volumen de construcción se han procesado en la plataforma de Procore. Nuestra plataforma conecta a cada parte interesada en el proyecto con soluciones que hemos desarrollado específicamente para la industria de la construcción: para el propietario, el contratista general y el contratista especializado. El Mercado de Procore cuenta con una multitud de soluciones de socios que se integran perfectamente con nuestra plataforma, lo que brinda a los profesionales de la construcción la libertad de conectarse con lo que funciona mejor para ellos. Procore, con sede central en Carpinteria, California, tiene oficinas en todo el mundo. Obtenga más información en Procore.com.

Acerca de Levelset

Levelset es una empresa de software de construcción que ayuda a la industria de la construcción a simplificar el cumplimiento y los procesos de pagos, disminuir los riesgos financieros y mejorar el flujo de caja. Los resultados son pagos más rápidos, acceso confiable al capital y menos sorpresas. La sede central de Levelset se encuentra en Nueva Orleans, Luisiana, con oficinas en Austin, Texas, y El Cairo, Egipto. La empresa tiene aproximadamente 300 empleados. Obtenga más información en Levelset.com.

Procore-ir

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210923005911/es/

CONTACT: Contacto con los medios

Roohi Saeed

press@procore.comContacto con los inversores

Matthew Puljiz

ir@procore.com

Keyword: california louisiana united states north america

Industry keyword: data management residential building & real estate commercial building & real estate technology construction & property professional services software internet mobile/wireless other construction & property finance

SOURCE: Procore Technologies, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/23/2021 03:10 pm/disc: 09/23/2021 03:10 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210923005911/es