Procore anuncia innovaciones para afrontar los desafíos relacionados con los pagos, la preconstrucción y la escasez de mano de obra

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción, anunció hoy una serie de innovaciones y soluciones novedosas que aprovecharán el valor del análisis predictivo para conectar a todos los miembros de un equipo de proyecto. Las últimas soluciones impulsarán la eficiencia para resolver algunos de los desafíos más apremiantes de la industria: pagos, mano de obra, preconstrucción, comunicación y muchos más.

"Procore está diseñado para ayudar a resolver los principales desafíos de nuestros clientes, para que puedan gestionar el riesgo y promover el desarrollo de sus negocios", explicó Tooey Courtemanche, fundador, presidente y director general de Procore. "Por ejemplo, la construcción es uno de los sectores que menos paga. Según el Informe de flujo de caja y pagos de la construcción de 2021 (Construction Cash Flow & Payment Report) de Levelset, se tarda una media de 83 días en recibir el pago tras el envío de una factura. Por este motivo, nos complace anunciar que Procore Pay se lanzará en 2023".

Pagos

Procore está trabajando con Goldman Sachs Transaction Banking para integrar la funcionalidad de pagos en su plataforma. El resultado es Procore Pay, un nuevo servicio que se presentará en 2023, diseñado para resolver uno de los problemas más cruciales del sector. Según el Informe Nacional de Pagos de la Construcción de 2020 (National Construction Payment Report), el 80 por ciento de las empresas informan de que dedican una cantidad significativa de tiempo a perseguir los pagos. Las principales ventajas de Procore Pay son:

Una única plataforma conectada

"Procore ha estado construyendo para la industria de la construcción durante 20 años y es la única plataforma tecnológica unificada e integral que asiste a todos en un sitio de trabajo, desde la preconstrucción hasta el pago, tanto desde el móvil como de la web", explicó Wyatt Jenkins, vicepresidente ejecutivo de producto en Procore.

En preconstrucción, Procore Connect on Drawings permitirá a los equipos conectarse de forma segura a los proyectos en las cuentas de otras partes interesadas y sincronizar los datos para reflejar los dibujos más actualizados. Según la encuesta de FMI y Procore sobre el estado de la preconstrucción, la inversión en la preconstrucción puede proporcionar retornos tangibles en los beneficios, el calendario y la satisfacción del cliente. Además, puede aliviar la carga de la actual escasez de mano de obra al reducir al mínimo la repetición del trabajo y optimizar la mano de obra actual.

"Procore Connect es un excelente comienzo para poder conectarse entre plataformas en Procore. Refuerza nuestra capacidad para relacionarnos con el cliente y utilizar una única fuente para los dibujos, de modo que todos estamos trabajando en la misma revisión", comentó Brad Mohler, gerente de construcción virtual de ColonialWebb.

Análisis predictivo

"Los datos y el análisis predictivo impulsarán la próxima generación de proyectos. A medida que la mano de obra actual comienza a jubilarse, las obras pierden superintendentes experimentados y ejecutivos de proyectos con más de 30 años de experiencia. Para seguir construyendo de forma segura y eficiente, necesitamos armar a la próxima generación de líderes de la construcción, al captar el conocimiento y las ideas de cada proyecto construido en Procore", explicó Jenkins. "Esto redunda en una planificación más inteligente al tiempo que alivia los dolores de cabeza que produce la escasez de mano de obra al armar a los equipos con la experiencia previa y el conocimiento de proyectos similares".

Procore continúa desarrollando la inteligencia de la construcción al liberar el potencial de los datos, la analítica y la inteligencia artificial, lo que permite a los usuarios ejecutar proyectos de forma más inteligente, segura y eficiente. Los ejemplos incluyen:

Acerca de Procore

Procore es proveedor líder mundial de software de gestión de la construcción. Más de 1 millón de proyectos y más de 1 billón de dólares en volumen de construcción se han ejecutado en la plataforma de Procore. Nuestra plataforma conecta a todas las partes interesadas en el proyecto con las soluciones que hemos creado específicamente para la industria de la construcción, para el propietario, el contratista general y el contratista especializado. App Marketplace de Procore cuenta con una multitud de soluciones de socios que se integran perfectamente con nuestra plataforma, dándoles a los profesionales de la construcción la libertad de conectarse con lo que mejor funciona para ellos. Con sede en Carpintería, California, Procore tiene sucursales en Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo. Encuentre más información en Procore.com.

