Procreate rechaza la IA generativa: "Está despojando a las cosas de su humanidad"

Los responsables de Procrate, la popular aplicación de diseño e ilustración para iPad, se han posicionado el contra del uso de la inteligencia artificial (IA) generativa afirmando que esta tecnología "está despojando a las cosas de su humanidad".

El director ejecutivo de Procrate, James Cuda, se ha puesto delante de la cámara para compartir su rechazo por la inteligencia artificial. "Odio la IA generativa. No me gusta lo que está sucediendo en la industria y no me gusta lo que está haciendo a los artistas", ha expresado en un breve vídeo compartido en la red social X.

Este rechazo lo traslada a sus productos, asegurando que no van a introducir en ellos ninguna IA generativa. "Nuestros productos siempre se diseñan y desarrollan con la idea de que un humano estará creando algo", afirma.

Desde la firma tecnológica alegan que "la creatividad se hace, no se genera". Sin rechazar los avances de la tecnología del aprendizaje automático, consideran que la IA generativa "está despojando a las cosas de su humanidad" y que se ha construido "sobre la base del robo", como han compartido en la web de Procreate.

Por ello, aseguran que Procreate no incorpora IA generativa, ni tiene acceso al arte de los usuarios. Tampoco rastrea su actividad. Como recogen esa postura podría convertirlos "en una excepción" o hacerles correr el riesgo de quedarse atrás, pero en su lugar ven "este camino menos transitado como el más emocionante y fructífero" para su comunidad.

