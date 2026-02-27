Procurador de la CPI afirma que el expresidente filipino Rodrigo Duterte mató miles de personas

Rodrigo Duterte mató a miles de personas en su campaña contra las drogas, afirmó el viernes un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en el último día de las audiencias que determinarán si el expresidente filipino será juzgado en un proceso por crímenes contra la humanidad

Un panel de tres jueces escuchó durante cuatro días los argumentos de los fiscales, la defensa y representantes de las víctimas

"Está orgulloso de esos asesinatos. Quiere que nos acordemos de él por eso", afirmó el fiscal Julian Nicholls, al resumir los argumentos de la acusación

"Durante décadas, asesinó a su pueblo, asesinó a los niños de Filipinas y pretende haber hecho eso por su país. Él no lo niega", añadió

Nicholls dijo que Duterte dirigió durante 20 años un "escuadrón de la muerte" en la ciudad de Davao (sur), antes de convertirse en presidente

"Prometió matar a miles de personas, y lo hizo", concluyó el procurador

Luego de las audiencias de "confirmación de acusaciones", la jurisdicción basada en La Haya tendrá 60 días para decidir si el ex hombre fuerte de Manila será juzgado en un proceso

Duterte, 80 años, no estuvo presente en las audiencias, y su abogado afirmó que se encuentra muy débil para asistir

El expresidente es inculpado por tres casos de crímenes contra la humanidad por su "guerra contra la droga", cuando era alcalde de Davao City y luego presidente de Filipinas

Los procuradores presentaron 76 casos de presuntos asesinatos, una "fracción emblemática", según ellos, de las personas muertas, cuyo número se elevaría a varios miles según organizaciones de defensa de derechos humanos

La defensa, que presentará un resumen de sus argumentos el viernes, declaró que no había ninguna relación directa entre Duterte y los asesinatos

Gilbert Andres, abogado que representa a parientes de víctimas, declaró por su lado que sus clientes sintieron las refutaciones de la defensa "como si sus familiares asesinados hubieran muerto de nuevo"

Pidió al tribunal confirmar las acusaciones para que las víctimas puedan "regresar a sus comunidades"

Los jueces podrán confirmar todas las acusaciones y proceder a procesarlo, rechazar algunas acusaciones o rechazar el proceso, en cuyo caso Duterte sería liberado