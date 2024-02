CHENNAI, India--(BUSINESS WIRE)--feb. 14, 2024--

Prodapt, la mayor empresa especializada en el sector de la conectividad y la de más rápido crecimiento, anunció hoy el nombramiento de Manish Vyas, alto dirigente del sector, como director ejecutivo.

Con una impresionante trayectoria de 23 años en Tech Mahindra, Manish Vyas dejó una huella indeleble como presidente del negocio de Comunicaciones, Medios y Entretenimiento (CME), junto con funciones de liderazgo como consejero delegado de las unidades de negocio de Servicios de Red y BPO. Además, como director de operaciones de negocios estratégicos como Experience Design y Digital Engineering, Manish dirigió y brindó orientación estratégica para impulsar un crecimiento líder en el sector. Su liderazgo visionario fue decisivo en el crecimiento exponencial de los ingresos de Tech Mahindra, de $150 millones a una potencia de aproximadamente $6500 millones. En particular, fue fundamental en la ampliación significativa del negocio de comunicaciones y medios de comunicación, logrando notables hitos de ingresos y EBITDA.

En Prodapt, Manish guiará al equipo directivo para impulsar iniciativas estratégicas que refuercen la posición de Prodapt en la vanguardia del sector e impulsen aún más su trayectoria de crecimiento. Con una amplia experiencia en TI, procesos empresariales, servicios de red, integración de sistemas, consultoría y subcontratación de grandes operaciones, Manish aporta una gran experiencia en el suministro de soluciones innovadoras para alcanzar los objetivos críticos de los clientes.

"Estoy encantado de que Manish se una al equipo de Prodapt. Con su excepcional trayectoria como líder visionario, Manish aporta un pensamiento estratégico y soluciones innovadoras que guiaron con éxito a numerosos proveedores globales de servicios de comunicaciones y grandes empresas tecnológicas a través de sus transformaciones digitales. Su incorporación a Prodapt se produce en un momento crucial en el que avanzamos hacia nuestros planes de alcanzar los mil millones de dólares de ingresos", declaró Vedant Jhaver, fundador y presidente de Prodapt.

"Me llena de energía unirme a la Junta Directiva y al equipo de liderazgo de Prodapt, donde puedo hacer lo que más me gusta: resolver los problemas de los clientes a gran escala a través de la innovación y la tecnología. En Prodapt, alteraremos el statu quo aprovechando la IA y la tecnología emergente al tiempo que damos prioridad a nuestra gente y a nuestro planeta. Comparto plenamente la visión de Vedant de hacer de Prodapt una potencia tecnológica mundialmente reconocida, que resuelva problemas significativos con soluciones de vanguardia. Este viaje me emociona enormemente, y estoy listo para contribuir con mi experiencia y pasión para hacer que el futuro de Prodapt sea aún más brillante", dijo Manish Vyas.

Harsha Kumar, consejero delegado de Prodapt, dio la bienvenida a Manish: "La experiencia de Manish en la industria y su enfoque centrado en las personas son sinérgicos con los de nuestro equipo de liderazgo, y se alinean perfectamente con nuestra misión y valores. Estoy muy ilusionado de colaborar con él en nuestros próximos capítulos de crecimiento".

Vyas posee un impresionante currículum académico, que incluye una licenciatura en Gestión por el renombrado Narsee Monjee Institute of Management Studies de Mumbai (India), Ingeniería Electrónica por el RCOEM de Nagpur (India) y formación ejecutiva en instituciones punteras como la Harvard Business School, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Yale.

Acerca de Prodapt

Prodapt es el actor especializado más grande y de más rápido crecimiento en la industria de la conectividad, reconocido por Gartner como un gran proveedor de servicios regionales de telecomunicaciones nativas en América del Norte, Europa y América Latina. Con su enfoque singular en el dominio, Prodapt construyó una profunda experiencia en las tecnologías más transformadoras que conectan nuestro mundo.

Prodapt es un socio de confianza para las empresas en todas las capas del vertical de conectividad. Diseñamos, configuramos y operamos soluciones en todo su entorno digital, infraestructura de red y operaciones empresariales, y creamos experiencias que deleitan a sus clientes.

En la actualidad, nuestros clientes conectan a 1100 millones de personas y 5400 millones de dispositivos, y se encuentran entre las mayores empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación e Internet del mundo. Prodapt trabaja con Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung y muchos más.

Prodapt emplea a más de 6000 expertos en tecnología y dominios en más de 30 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África y Asia. Prodapt forma parte del conglomerado empresarial de 130 años de antigüedad The Jhaver Group, que emplea a más de 30 000 personas en más de 80 ubicaciones en todo el mundo.

Visite www.prodapt.com para obtener más información. Síganos en LinkedIn.

