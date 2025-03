Prodigioso velocista australiano Gout Gout logra mejor marca del año en 200 m

El joven australiano de 17 años, llamado a ser la gran estrella de la velocidad en los próximo años, logró este domingo la mejor marca mundial del año en los 200 m, con 20.05 en una de las series del Campeonato Estatal de Queensland.

En la final, Gout logró incluso bajar de la barrera de los 20 segundos (19.98), pero su marca no fue validada porque la carrera se disputó con más viento del permitido.

El velocista australiano saltó a la fama el pasado diciembre cuando con 16 años logró correr esa prueba en 20.04, más rápido de lo que lo hizo a su edad el jamaicano Usain Bolt, doble plusmarquista mundial de los 100 y los 200 m.

Esa marca, lograda en unos campeonatos escolares, le supuso batir el récord de Australia, hasta entonces en posesión de Peter Norman con 20.06 desde los Juegos Olímpicos de 1968.

"Me sentí literalmente libre. Me quedaban 80 metros y me dije 'Vamos a por todas'", explicó el joven tras la final.

"Solo entonces empecé a creer que tenía una posibilidad de bajar de los 20 segundos. Cuando vi el crono, estaba a la vez contento y sorprendido, pero a la vez fue quitarme un peso de encima. Ahora que lo he logrado, tengo que ser más regular", añadió.

El larguilucho Gout, nacido en Australia luego de que sus padres emigrasen de Sudán, es a menudo comparado con Bolt, ocho veces campeón olímpico y leyenda de la velocidad.

No obstante, el presidente de la federación internacional (World Athletics) Sebastian Coe declaró recientemente que había que "cuidar y proteger" el talento innato del joven australiano.

La marca mínima para clasificarse para la prueba de los 200 m del Mundial de Atletismo que se disputará en Tokio en septiembre es de 20.16, que Gout ya ha batido en dos ocasiones.

mp/mtp/mcd/zm