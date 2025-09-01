Producción brasileña de petróleo y gas alcanza nivel récord en julio

SAO PAULO, 1 sep (Reuters) - La producción de petróleo y gas de Brasil alcanzó un récord de 5,16 millones de barriles equivalentes de petróleo al día (boed) en julio, informó el lunes el regulador petrolero ANP, superando por primera vez en la historia el nivel clave de 5 millones de boed.

La producción de petróleo alcanzó los 3,959 millones de barriles diarios en el mes, lo que supone un aumento interanual del 22,5%, mientras que la de gas natural subió un 26,1%, hasta los 190,89 millones de metros cúbicos diarios, añadió la ANP en un comunicado. (Reporte de Gabriel Araujo, edición de Tomasz Janowski)