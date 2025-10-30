Producción chilena de cobre cae 4,5% en septiembre: gobierno

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 30 oct (Reuters) - La producción de cobre en Chile cayó un 4,5% interanual en septiembre, según cifras divulgadas el jueves por el gobierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el mayor productor mundial del metal sumó 456.663 toneladas en el noveno mes del año.

El organismo atribuyó el resultado a "detenciones en importantes empresas del rubro y una baja ley del mineral".

El desempeño de la industria local fue impactado por un accidente a fines de julio en la mina estrella de la estatal Codelco, El Teniente, que dejó seis trabajadores fallecidos.

Este mes, el jefe del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo a Reuters que el accidente ocurrido en julio reducirá la producción de la firma en 48.000 toneladas este año e impactará el Ebitda en unos US$500 millones.

Adicionalmente, la mina Collahuasi -una asociación entre Anglo American y Glencore- está enfrentando una fase de menor recuperación del metal. (Reporte de Fabián Andrés Cambero e Isabel Teles)