Producción cobre en Perú cae 2,0% interanual en julio, a 228.007 toneladas: gobierno

LIMA, 11 sep (Reuters) - La producción de cobre de Perú, la tercera a nivel mundial, descendió un 2,0% interanual en julio, a unas 228.007 toneladas métricas, reportó el jueves el Ministerio de Energía y Minas.

En tanto, entre enero y julio la producción de cobre local aumentó un 3,3% interanual a 1.564.666 toneladas, informó el ministerio del sector en su página web sin ofrecer más detalles.

Perú produjo 2.736.150 toneladas métricas el año pasado, una baja marginal del 0,7% frente a 2023, en el primer retroceso luego de cuatro años de recuperación. Para este año la producción de cobre de Perú subiría ligeramente a 2,8 millones de toneladas, según estimaciones del Gobierno en junio. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)