LA NACION

Producción cobre en Perú cae 2,0% interanual en julio, a 228.007 toneladas: gobierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Producción cobre en Perú cae 2,0% interanual en julio, a 228.007 toneladas: gobierno
Producción cobre en Perú cae 2,0% interanual en julio, a 228.007 toneladas: gobierno

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 11 sep (Reuters) - La producción de cobre de Perú, la tercera a nivel mundial, descendió un 2,0% interanual en julio, a unas 228.007 toneladas métricas, reportó el jueves el Ministerio de Energía y Minas.

En tanto, entre enero y julio la producción de cobre local aumentó un 3,3% interanual a 1.564.666 toneladas, informó el ministerio del sector en su página web sin ofrecer más detalles.

Perú produjo 2.736.150 toneladas métricas el año pasado, una baja marginal del 0,7% frente a 2023, en el primer retroceso luego de cuatro años de recuperación. Para este año la producción de cobre de Perú subiría ligeramente a 2,8 millones de toneladas, según estimaciones del Gobierno en junio. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)

LA NACION
Más leídas
  1. Los nuevos relojes de Apple traen una función que no tiene ningún otro competidor
    1

    Presión alta: Apple Watch Series 11 y una función que no tiene ningún otro competidor

  2. El bullying no sería la causa principal del ataque de la adolescente de 14 años
    2

    Alumna armada en Mendoza. El bullying no sería la causa principal del ataque de la adolescente de 14 años

  3. La corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
    3

    Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja

  4. Todo cambió, pero aún no llega octubre
    4

    Todo cambió, pero aún no llega octubre

Cargando banners ...