Producción colombiana de café cae en 2025 por lluvias

BOGOTÁ, 8 ene (Reuters) - La producción de café de Colombia, el primer abastecedor mundial de arábigo lavado, bajó un 2,27% en 2025 a 13,6 millones de sacos de 60 kilos, su primera caída en los últimos tres años, debido a la aparición de las lluvias en las principales zonas cultivadas, informó el jueves la Federación Nacional de Cafeteros.

En 2024, la producción de café de Colombia cerró en 13,9 millones de sacos.

Mientras, las exportaciones de café de Colombia subieron un 7% a 13,1 millones de sacos el año pasado en comparación con los 12,3 millones de sacos en el 2024.

En diciembre, la producción de café de Colombia alcanzó 1,23 millones de sacos, un 31% menos frente al mismo mes de 2024 cuando llegó a 1,79 millones.

En el último mes del año pasado, las exportaciones colombianas de café bajaron un 20% a 1,04 millones de sacos desde 1,30 millones de sacos en diciembre de 2024.

Colombia, conocida por sus cafés suaves y de alta calidad, tiene capacidad para producir anualmente alrededor de 14 millones de sacos.

El tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam tiene cultivadas 840.000 hectáreas con cafetales y unas 540.000 familias dependen de esa actividad. (Reporte de Luis Jaime Acosta)