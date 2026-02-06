Producción colombiana de café comienza el 2026 con caída por lluvias

BOGOTÁ, 6 feb (Reuters) - La producción de café de Colombia, el primer abastecedor mundial de arábico lavado, cayó un 34% interanual en enero a 893.000 sacos de 60 kilos, afectada por las lluvias en las zonas cultivadas, informó el viernes la Federación Nacional de Cafeteros.

La cosecha se comparó con una de 1,35 millones de sacos en el primer mes del año pasado. Así mismo, las exportaciones colombianas de café bajaron un 21% interanual en enero a 909.000 sacos desde 1,15 millones en igual mes de 2025.

La producción también cayó un 27,5% en comparación con los 1,23 millones de sacos de diciembre, mientras que las exportaciones bajaron un 12,9% desde los 1,04 millones de sacos enviados al exterior en el último mes de 2025. En los últimos 12 meses hasta el cierre de enero, la cosecha de café de Colombia bajó un 8% a 13,2 millones de sacos, aunque las exportaciones se incrementaron un 3% a 12,8 millones de sacos. La producción de café de Colombia, conocida por sus cafés suaves y de alta calidad, bajó un 2,27% en 2025 a 13,6 millones de sacos. El país sudamericano tiene capacidad para producir anualmente alrededor de 14 millones de sacos. Colombia, el tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam, tiene cultivadas 840.000 hectáreas con cafetales y unas 540.000 familias dependen de esa actividad. (Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)