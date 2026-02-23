Producción de aceite de palma de Colombia crece 12% en 2025 a nuevo récord

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 23 feb (Reuters) - La cosecha de aceite de palma en Colombia creció un 12% interanual durante 2025 a un récord de 1,93 millones de toneladas, impulsada por una mejora en la productividad, un clima más favorable y la entrada en producción de áreas de renovación, informó el lunes el gremio del sector.

El incremento de la producción contrastó con una caída del 6,6% interanual que se reportó en 2024.

Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma -después de Indonesia, Malasia y Tailandia- y el primero en América Latina, con alrededor de 596.000 hectáreas cultivadas.

Por su parte, las exportaciones de aceite de palma crecieron un 53% interanual en 2025 a 583.000 toneladas, precisó la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, en un comunicado.

"Los principales destinos continuaron siendo México, Europa y Brasil, aunque se destacaron nuevos mercados relevantes como Camerún", reveló Fedepalma.

El 70% de la producción de ese tipo de aceite del país se destinó al mercado local y el restante 30% a la exportación. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)