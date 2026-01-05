Producción de cobre de chilena Codelco alcanzó 1,332 millones de toneladas en 2025: diario La Tercera

SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - La producción de cobre de la gigante estatal chilena Codelco alcanzó las 1,332 millones de toneladas en 2025, reportó el lunes el diario La Tercera.

El desempeño es superior a las 1,328 millones de toneladas registradas en 2024, afirmó el medio citando fuentes de la empresa, luego de que el presidente del directorio, Máximo Pacheco, dijo el viernes a la radio local Cooperativa que al año cerró con "algunas pocas miles de toneladas" que el 2024.

Codelco declinó confirmar a Reuters el resultado de producción.

En noviembre, la minera había recortado nuevamente su rango meta de producción a entre 1,31-1,34 millones de toneladas para el 2025, principalmente por el impacto de un accidente fatal en su mina estrella El Teniente.

El CEO de la firma, Rubén Alvarado, dijo en esa ocasión que el ajuste no ponía en juego la perspectiva de lograr el nivel de 1,7 millones de toneladas para 2030.

(Escrito por Fabián Cambero)