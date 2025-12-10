Producción de cobre de chilena Codelco cae en octubre, mientras Escondida avanza: estatal Cochilco

SANTIAGO, 10 dic (Reuters) - La producción de cobre de la estatal chilena Codelco cayó en octubre, mientras avanzó la privada Escondida, según cifras divulgadas el miércoles por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, cedió un 14,3% interanual en el décimo mes para llegar a 111.000 toneladas.

La estatal ha estado golpeada por un derrumbe a fines de julio en su mina estrella El Teniente.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- creció un 11,7% interanual a 120.600 toneladas en octubre.

Por su parte, Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a retroceder en su desempeño al sumar 35.000 toneladas, una baja interanual del 29,3%.

La producción total del país sudamericano cayó en octubre un 6,8% a 455.800 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)