Producción de cobre de chilena Codelco cae en septiembre, mientras Escondida avanza: estatal Cochilco

SANTIAGO, 10 nov (Reuters) - La producción de cobre de la estatal chilena Codelco cayó en septiembre, mientras avanzó la privada Escondida, según cifras divulgadas el lunes por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, cedió un 7,2% interanual en el noveno mes para llegar a 115.600 toneladas.

La estatal ha estado golpeada por un derrumbe a fines de julio en su mina estrella El Teniente.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- creció un 16,8% interanual a 118.600 toneladas en septiembre.

Por su parte, Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a retroceder en su desempeño al sumar 38.000 toneladas, una baja interanual del 26,1%.

La producción total del país sudamericano cayó en septiembre un 4,6% a 453.300 toneladas, según los datos de Cochilco.

(Reporte de Kylie Madry y Fabián Andrés Cambero)