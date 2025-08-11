Producción de cobre de chilena Codelco crece en primer semestre: Cochilco

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 11 ago (Reuters) -

La producción de cobre de la estatal chilena Codelco sostuvo su avance en junio para cerrar un positivo primer semestre, según cifras divulgadas el lunes por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, avanzó 17,3% interanual en el sexto mes para llegar a 120.200 toneladas.

Con el resultado, la producción de la estatal anotó un alza del 9,6% en el primer semestre.

En contraste, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- se desplomó un 33% interanual a 76.400 toneladas en junio.

Con esto, el desempeño de Escondida subió un 10,7% entre enero y junio.

Por su parte Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a registrar una caída en su desempeño al sumar 34.300 toneladas, un retroceso interanual del 29,1% y del 33,3% en el primer semestre.

La producción total del país sudamericano cayó en junio un 6,7% a 418.600 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Natalia Ramos)