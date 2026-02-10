Producción de cobre de chilena Codelco sube en diciembre mientras Escondida cede: estatal Cochilco

SANTIAGO, 10 feb (Reuters) - La producción de cobre de la estatal chilena Codelco subió en diciembre, mientras que en la privada Escondida registró un retroceso, según cifras divulgadas el martes por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, creció un 3,7% interanual en el último mes del 2025 para llegar a 181.400 toneladas. En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- bajó un 16,5% interanual a 111.500 toneladas en diciembre

Por su parte, Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- sumó 36.200 toneladas, un retroceso interanual del 12,1%

La producción total del país sudamericano cayó en diciembre un 4,3% a 539.100 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Fabián Cambero)