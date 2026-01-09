Producción de cobre de chilena Codelco y Escondida cae en noviembre: estatal Cochilco

SANTIAGO, 9 ene (Reuters) - La producción de cobre de la estatal chilena Codelco y de la privada Escondida cayó en noviembre, según cifras divulgadas el viernes por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, cedió un 3% interanual en el undécimo mes para llegar a 130.900 toneladas.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- bajó un 12,8% interanual a 94.400 toneladas en noviembre.

Por su parte, Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- creció al sumar 37.700 toneladas, un alza interanual del 2,7%.

La producción total del país sudamericano cayó en noviembre un 7,3% a 448.700 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Fabián Cambero)