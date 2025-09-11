Producción de cobre de chilena Codelco y Escondida de BHP crece en julio: Cochilco

SANTIAGO, 11 sep (Reuters) -

La producción de cobre de la estatal chilena Codelco y de la gigante privada Escondida avanzó en julio, mientras Collahuasi mantuvo su débil desempeño, según cifras divulgadas el jueves por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, avanzó 6,4% interanual en el séptimo mes para llegar a 118.500 toneladas.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- subió un 7,8% interanual a 114.800 toneladas en julio.

Por su parte Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a retroceder en su desempeño al sumar 34.200 toneladas, una baja interanual del 27,2%.

La producción total del país sudamericano creció en julio un 0,2% a 441.500 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)