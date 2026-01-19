Producción de cobre en Perú cae 11,2% en noviembre, a 216.152 toneladas: gobierno

LIMA, 19 ene (Reuters) - La producción de cobre de Perú cayó un 11,2% interanual en noviembre, a unas 216.152 toneladas métricas, el volumen mensual más bajo del año pasado, según reportó el lunes el Ministerio de Energía y Minas.

La cartera dijo que entre enero y noviembre la producción de cobre aumentó un 1,6% interanual, a 2.512.740 toneladas métricas, en un informe preliminar sin más detalles.

Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, espera producir unas 2,80 millones de toneladas métricas del metal rojo en el 2025, frente a las 2,74 millones de toneladas en el 2024, según últimas estimaciones del Gobierno.

La producción de cobre en Perú se ha mantenido casi estable desde el 2023, debido a la falta de nuevos proyectos y la disminución de las leyes del mineral en las grandes minas. (Reporte de Marco Aquino)