Producción de cobre en Perú crece 4,8% interanual en octubre a 248.192 toneladas: gobierno

LIMA, 15 dic (Reuters) - La producción de cobre de Perú creció un 4,8% interanual en octubre, a unas 248.192 toneladas métricas, reportó el lunes el Ministerio de Energía y Minas.

La cartera dijo que entre enero y octubre la producción de cobre aumentó un 3,0% interanual a 2.296.587 toneladas métricas en un reporte preliminar sin más detalles.

Perú produjo 2.736.150 toneladas el año pasado, una baja marginal del 0,7% frente a 2023, en el primer retroceso luego de cuatro años de recuperación.

Para este año la producción de Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, subiría ligeramente a 2,8 millones de toneladas, según estimaciones del Gobierno a mediados de año. (Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)