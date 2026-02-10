Producción de crudo de Venezuela podría volver a niveles previos al bloqueo a mediados de 2026: EIA

NUEVA YORK, 10 feb (Reuters) - La ampliación de las licencias estadounidenses para negocios relacionados con Venezuela permitiría que, para mediados de 2026, la producción petrolera del país sudamericano vuelva a los niveles que tenía antes del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en diciembre, informó el martes la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos.

La petrolera estatal venezolana PDVSA se vio obligada a realizar profundos recortes en la producción después de que Washington impuso un estricto bloqueo naval para presionar a Nicolás Maduro, el presidente venezolano capturado por las fuerzas estadounidenses a principios de enero.

El bloqueo cortó la capacidad de Venezuela para exportar petróleo, lo que provocó una acumulación de millones de barriles de crudo en tanques de almacenamiento en tierra y buques. Venezuela producía entre 1,1 millones y 1,2 millones de barriles diarios de crudo antes del bloqueo.

Desde entonces, PDVSA ha revertido la mayor parte de los recortes de producción para aumentar la producción total a cerca de 1 millón de barriles diarios, después de que el mes pasado el Gobierno estadounidense autorizó a los comerciantes de materias primas Vitol y Trafigura a unirse a la petrolera Chevron en la exportación de petróleo venezolano, lo que ayudó a eliminar la acumulación de existencias.

A finales del mes pasado, Washington también levantó algunas sanciones a la industria petrolera venezolana para facilitar a las empresas estadounidenses la venta del petróleo del país. (Reporte de Shariq Khan en Nueva York. Edición de Rod Nickel. Editado en español por Ricardo Figueroa)