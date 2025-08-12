Producción de crudo en EEUU tocará récord de 13,41 millones de bpd en 2025 antes de caer: EIA

Por Stephanie Kelly

NUEVA YORK, 12 ago (Reuters) - La producción de crudo de Estados Unidos tocará un récord de 13,41 millones de barriles por día (bpd) en 2025 por el aumento de la productividad de los pozos, aunque la caída de los precios provocará un descenso en 2026, pronosticó el martes la Administración de Información de Energía en un informe mensual.

El descenso del bombeo a 13,28 millones de bpd en 2026 sería el primero desde 2021 para el mayor productor mundial, según datos de la EIA.

Los precios del referencial internacional Brent promediarán US$51 por barril el próximo año, por debajo de la previsión anterior de US$58, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus miembros decidieron acelerar el ritmo de alza de la extracción.

"Los bajos precios del crudo a principios de 2026 conducirán a una reducción de la oferta tanto por parte de la OPEP+ como de algunos productores ajenos a la OPEP, lo que esperamos que ayude a moderar la acumulación de inventarios más adelante en 2026", señaló la EIA.

En el informe del mes pasado, la EIA había proyectado una producción de crudo estadounidense de 13,37 millones de bpd tanto en 2025 como en 2026.

Estados Unidos produjo 13,21 millones de bpd en 2024. Los productores estadounidenses han tenido que lidiar este año con los aranceles intermitentes del presidente Donald Trump, que han provocado incertidumbre económica, el aumento de las cuotas de suministro de la OPEP+ y los conflictos en curso en Oriente Medio y Ucrania.

Se espera que unos precios más reducidos del crudo presionen a la baja los valores minoristas de los productos derivados del petróleo, dijo la EIA, agregando que espera que los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos promedien menos de US$2,90 por galón el próximo año, unos 20 centavos menos que este año.

La demanda petrolera estadounidense aumentará a 20,4 millones de bpd en 2025, en línea con las previsiones anteriores, dijo la EIA. En 2026, subirá a 20,5 millones de bpd, frente a una estimación anterior de 20,4 millones de bpd. (Editado en español por Carlos Serrano)