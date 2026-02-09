Producción de la OPEP cae en enero por menos petróleo de Nigeria y Libia: sondeo de Reuters

Por Alex Lawler LONDRES, 9 feb (Reuters) - La producción de petróleo de la OPEP cayó en enero debido a la menor oferta de Nigeria y Libia, según una encuesta de Reuters publicada el lunes, lo que compensó un aumento de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el fin del bloqueo petrolero. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombeó 28,34 millones de barriles diarios en enero, 60.000 barriles menos que en diciembre, según la encuesta, y Nigeria fue el país con el mayor descenso. La OPEP+, que comprende a la OPEP y a sus aliados, entre ellos Rusia, inició en enero una pausa en el primer trimestre de sus aumentos mensuales de producción ante la preocupación por un exceso de oferta. Muchos miembros están operando cerca de sus límites de capacidad y algunos tienen la tarea de realizar más recortes para compensar la sobreproducción anterior, lo que ha limitado el impacto de los aumentos. El suministro de crudo iraní se redujo aún más. Irán está sujeto a sanciones de Estados Unidos que buscan frenar sus exportaciones de petróleo por su programa nuclear, y en enero se anunciaron nuevas medidas por la represión de Teherán contra los manifestantes. Entre los países con mayor producción, Irak exportó más desde sus terminales del sur. La producción de crudo venezolano aumentó ligeramente y las exportaciones se dispararon. La producción venezolana ha aumentado a cerca de 1 millón de barriles diarios. La encuesta de Reuters se basa en datos de flujo del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que realizan un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información proporcionada por fuentes de empresas petroleras, la OPEP y consultores. Producción enero Producción diciembre Variación Objetivo enero Objetivo con compensación Diferencia con objetivo Argelia 0,960 0,960 0 971.000 971.000 -11.000 Congo 0,250 0,250 0 277.000 277.000 -27.000 Guinea 0,050 0,050 0 70.000 70.000 -20.000 Ecuatorial Gabón 0,230 0,230 0 169.000 169.000 61.000 Irak 4,100 4,050 50.000 4.273.000 4.153.000 -53.000 Kuwait 2,550 2,550 0 2.580.000 2.580.000 -30.000 Nigeria 1,470 1,530 -60.000 1.500.000 1.500.000 -30.000 Arabia 10,000 9,980 20.000 10.103.000 10.103.000 -103.000 Saudita EAU 3,370 3,380 -10.000 3.411.000 3.401.000 -31.000 TOTAL OPEP 9 22,980 22,980 0 23.354.000 23.224.000 -244.000 Irán 3,200 3,240 -40.000 Libia 1,250 1,300 -50.000 Venezuela 0,910 0,880 30.000 TOTAL OPEP 28,34 28,40 -60.000 12 * Las cifras de la primera y segunda columna se expresan en millones de barriles diarios. Los totales están redondeados. * Objetivo de producción anunciado por la OPEP+. Las cuotas de enero para Irak y los Emiratos Árabes Unidos son cálculos de Reuters basados en las cuotas anunciadas por la OPEP+ y los planes de compensación anunciados por la sobreproducción anterior. * Irán, Libia y Venezuela están exentos de los acuerdos de producción de la OPEP. * La encuesta de Reuters tiene como objetivo evaluar el suministro de crudo al mercado, definido de manera que excluye los movimientos hacia los almacenes, pero no las ventas desde ellos. Los datos de Arabia Saudita y Kuwait incluyen la Zona Neutral. Los datos de Venezuela incluyen el petróleo sintético mejorado. La producción de crudo de Nigeria incluye los flujos de Agbami y Egina y excluye el condensado de Akpo. (Información adicional de Ahmad Ghaddar. Edición de Bernadette Baum; Editado en Español por Javier López de Lérida)