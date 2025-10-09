Producción de mayores mineras chilenas de cobre cae en agosto: estatal Cochilco

SANTIAGO, 9 oct (Reuters) - La producción de las mayores mineras de cobre en Chile cayó en agosto, según cifras divulgadas el jueves por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, se desplomó un 25,5% interanual en el octavo mes para llegar a 93.400 toneladas.

La estatal fue afectada por un derrumbe en su mina estrella El Teniente.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- cedió un 0,2% interanual a 105.100 toneladas en agosto.

Por su parte Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a retroceder en su desempeño al sumar 35.400 toneladas, una baja interanual del 27,5%.

La producción total del país sudamericano cayó en agosto un 10% a 419.800 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Kylie Madry, escrito por Fabián Andrés Cambero)