LA NACION

Producción de mayores mineras chilenas de cobre cae en agosto: estatal Cochilco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Producción de mayores mineras chilenas de cobre cae en agosto: estatal Cochilco
Producción de mayores mineras chilenas de cobre cae en agosto: estatal Cochilco

SANTIAGO, 9 oct (Reuters) - La producción de las mayores mineras de cobre en Chile cayó en agosto, según cifras divulgadas el jueves por la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

La agencia informó que la producción total de Codelco, mayor productora mundial del metal rojo, se desplomó un 25,5% interanual en el octavo mes para llegar a 93.400 toneladas.

La estatal fue afectada por un derrumbe en su mina estrella El Teniente.

En tanto, la extracción de Escondida -el mayor yacimiento cuprífero del mundo y controlada por BHP- cedió un 0,2% interanual a 105.100 toneladas en agosto.

Por su parte Collahuasi -una asociación de Glencore y Anglo American- volvió a retroceder en su desempeño al sumar 35.400 toneladas, una baja interanual del 27,5%.

La producción total del país sudamericano cayó en agosto un 10% a 419.800 toneladas, según los datos de Cochilco. (Reporte de Kylie Madry, escrito por Fabián Andrés Cambero)

LA NACION
Más leídas
  1. Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese
    1

    Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese

  2. Aguas cristalinas y pueblitos que parecen de película
    2

    Caribe en estado puro: aguas cristalinas y pueblitos que parecen de película

  3. Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU
    3

    Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitarle a Milei el uso de los DNU

  4. La película más comentada del momento se verá en el Festival de Mar del Plata
    4

    The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata

Cargando banners ...