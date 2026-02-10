Producción de mina El Teniente de chilena Codelco seguirá afectada por unos cinco años: jefe

SANTIAGO, 10 feb (Reuters) - La mina de cobre El Teniente de la estatal chilena Codelco mantendrá sus niveles actuales de producción durante unos cinco años tras el accidente fatal del año pasado, dijo el martes a Reuters el jefe del yacimiento, Claudio Sougarret.

La minera ha estado recuperando paulatinamente las operaciones de la mina subterránea más grande del mundo tras un sismo y derrumbe, que dejó seis trabajadores muertos.

"La producción de este año está en 301.000 toneladas de cobre fino, que es más o menos lo que terminamos este año. Esperamos nosotros ir un poco, desafiar un poco más, pero va a estar de ese orden y va a estar ahí por los próximos cinco años", explicó Sougarret.

El ejecutivo detalló que seguirán avanzando en instalar más sensores sísmicos en el yacimiento y progresar en estudios que les permitan recuperar los minerales del lado norte de la mina, cuyo acceso fue impactado por el accidente, pero no sería en el corto plazo.

"Nuestra estimación es que no va a ser menos de cinco años", aseguró.

En noviembre, la empresa había dicho que le tomaría tres años recuperar el nivel de producción que tenía El Teniente antes del incidente.

Sin embargo, aseguró entonces que el ajuste productivo "no pone en juego" la proyección de alcanzar una producción de 1,7 millones de toneladas para 2030. (Reporte de Kylie Madry, escrito por Fabián Cambero)