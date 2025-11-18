Producción de petróleo de Colombia sube en septiembre, pero cae la de gas

BOGOTÁ, 18 nov (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia aumentó un 0,13% interanual en septiembre a 751.571 barriles promedio día (bopd), informó el martes la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La producción del noveno mes también superó en un 0,19% los 750.144 barriles promedio día (bopd) reportados en agosto.

En contraste, la producción comercializada de gas del país sudamericano se contrajo un 10,2% interanual en septiembre a 814 millones de pies cúbicos por día (mpcd), aunque subió un 1,75% en comparación con los 800 mpcd de agosto, precisó la ANH en su página de internet.

La ANH no suministró inmediatamente una explicación sobre las variaciones.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro prohibió desde su llegada en agosto del 2022 el otorgamiento de nuevos contratos de exploración para combustibles fósiles e impulsa un proceso de transición hacia energías limpias y renovables para reducir la dependencia del petróleo y del carbón. (Nelson Bocanegra)