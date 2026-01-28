Producción de petróleo de EE. UU. se recupera tras tormenta invernal que complicó la actividad

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 28 ene -

Los productores de petróleo de Estados Unidos volvieron a poner en marcha sus pozos el miércoles, tras la fuerte tormenta invernal que azotó el país el fin de semana y que puso a prueba la infraestructura energética y las redes eléctricas.

Según la consultora Energy Aspects, se calcula que la producción nacional de crudo se ha reducido en unos 600.000 barriles por día, aproximadamente el 4% del total, frente a la pérdida máxima de 2 millones de bpd registrada el sábado.

(Reporte de Georgina McCartney en Houston; editado en español por Javier Leira)