Producción de petróleo de la OPEP sigue aumentando en septiembre, según un estudio

Por Alex Lawler

LONDRES, 2 oct (Reuters) - La producción de petróleo de la OPEP siguió aumentando en septiembre tras el acuerdo de la OPEP+ para elevar el bombeo, según un sondeo de Reuters realizado el jueves, debido principalmente a la mayor extracción de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombeó 28,40 millones de barriles diarios el mes pasado, 330.000 bpd más que el total revisado de agosto, según el sondeo, en el que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí registraron los mayores aumentos.

La OPEP+, que incluye a la OPEP y a sus aliados, entre ellos Rusia, está acelerando sus aumentos de producción, empezando en octubre a deshacer una segunda capa de recortes antes de lo previsto.

Simultáneamente, algunos miembros asumen recortes adicionales para compensar la sobreproducción anterior, limitando el impacto de las alzas.

En virtud de un acuerdo de ocho miembros de la OPEP+ relativo a la producción de septiembre, cinco de ellos -Arabia Saudí, Argelia, Irak, Kuwait y los EAU- debían aumentar la producción en 415.000 bpd antes del efecto de los recortes de compensación para un total de 170.000 bpd para Irak, Kuwait y los EAU.

Según la encuesta, el aumento real de los cinco fue de 347.000 bpd.

Existe una amplia gama de estimaciones sobre la producción de Irak y EAU, y muchas fuentes externas la sitúan por encima de la producción de los propios países.

Mientras que la encuesta de Reuters y los datos proporcionados por las fuentes secundarias de la OPEP muestran que están bombeando cerca de las cuotas, otras estimaciones, como las de la Agencia Internacional de la Energía, dicen que están bombeando bastante más.

La encuesta de Reuters pretende hacer un seguimiento de la oferta al mercado y se basa en datos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que hacen un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información facilitada por fuentes de las petroleras, la OPEP y consultoras. (Reporte adicional de Ahmad Ghaddar. Edición de Susan Fenton. Editado en español por Natalia Ramos)