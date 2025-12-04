Producción de petróleo de OPEP baja en noviembre pese al acuerdo para subirla, según un sondeo

Por Alex Lawler

LONDRES, 4 dic (Reuters) - La producción de petróleo de la OPEP bajó en noviembre, a pesar del acuerdo del mes pasado de la OPEP+ para aumentarla, debido a las interrupciones en algunos miembros, según un sondeo de Reuters realizado el jueves, lo que sitúa el suministro del grupo aún más por debajo de su objetivo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 28,40 millones de barriles diarios el mes pasado, 30.000 bpd menos que en octubre, según el sondeo, en el que Nigeria e Irak registraron los mayores descensos.

La OPEP+, integrada por la OPEP y aliados como Rusia, ha ralentizado el ritmo de sus aumentos mensuales de producción ante la preocupación por un exceso de oferta. Muchos miembros se acercan al límite de su capacidad y a algunos se les ha encomendado más recortes para compensar la sobreproducción anterior, lo que limitaría el impacto de nuevos aumentos.

En virtud de un acuerdo de ocho miembros de la OPEP+ sobre la producción de noviembre, cinco miembros de la OPEP -Arabia Saudí, Argelia, Irak, Kuwait y EAU- debían aumentar la producción 85.000 bpd antes del efecto de los recortes compensatorios por un total de 140.000 bpd para Irak y EAU.

La encuesta muestra que el aumento real de los cinco fue de 40.000 bpd.

Según datos y fuentes de la encuesta, Irak exportó menos debido al mantenimiento de los oleoductos. En Nigeria, un incendio en la plataforma de producción Yoho y su consiguiente paralización contribuyeron a reducir los envíos.

La encuesta de Reuters pretende hacer un seguimiento de la oferta al mercado y se basa en datos de flujos del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que hacen un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información facilitada por fuentes de las petroleras, la OPEP y consultoras. (Reporte adicional de Ahmad Ghaddar. Edición en español de Javier Lopez de Lérida)