Producción de petróleo EEUU se acerca a la recuperación total tras impacto de tormenta invernal

Por Georgina McCartney

HOUSTON, EEUU, 2 feb (Reuters) - Los productores ⁠de petróleo de Estados ⁠Unidos continuaron reactivando los pozos petrolíferos el lunes, con solo alrededor ⁠del ‌0,7% de ​la producción nacional aún paralizada tras la ​tormenta invernal que devastó la producción ‌el mes pasado. Según la ‌consultora Energy Aspects, ​la producción de crudo permaneció suspendida en unos 100.000 barriles diarios y las interrupciones en Anadarko representaron la mayor parte de las pérdidas, seguidas por las de los Apalaches.

"Parece que la ⁠producción se ha restablecido por completo en el Pérmico", ​dijo Jessie Jones, analista de Energy Aspects.

La cuenca del Pérmico, en Texas y Nuevo México, representa alrededor de la mitad de la producción de crudo de ⁠Estados Unidos.

La tormenta de finales de enero y la ​prolongada ola de frío provocaron la pérdida de unos 6,3 millones de barriles de producción ‍de crudo estadounidense en total, según Wood Mackenzie.

Las interrupciones provocadas por las condiciones meteorológicas invernales extremas alcanzaron un máximo de 2 millones de barriles diarios ​el 24 de enero, según estimaciones de Energy Aspects. (Reporte de Georgina McCartney en Houston; edición de Jan Harvey. ‍Editado en español por Natalia Ramos)