Producción de petróleo y gas de Colombia acentúa contracción en junio

BOGOTÁ, 11 ago (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia se contrajo un 4,8% en junio a 744.239 barriles promedio día (BOPD), en comparación con igual mes del año pasado, informó el lunes la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La producción en el sexto mes también fue inferior a los 749.826 barriles promedio día reportados en mayo pasado.

Inmediatamente la ANH no suministró una explicación a la disminución de la producción.

En tanto, la producción comercializada de gas de Colombia cayó un 10,4% en junio a 1278 millones de pies cúbicos por día (mpcd), con respecto al mismo mes del año previo.

La producción de junio también fue inferior a los 1296 millones de millones de pies cúbicos por día (mpcd) en mayo.

El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, quien entró en el último de sus cuatro años de mandato, busca impulsar un proceso de transición hacia energías limpias y renovables dejando la dependencia del petróleo y del carbón. (Reporte de Nelson Bocanegra)