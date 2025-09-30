Producción de petróleo y gas de Colombia cae en agosto en términos interanuales

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia disminuyó un 3,5% interanual en agosto a 750.144 barriles promedio día (bopd), informó el martes la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

No obstante, la producción del octavo mes superó en un 0,52% a los 746.249 barriles promedio día (bopd) reportados en julio.

En la misma línea, la producción comercializada de gas del país sudamericano se contrajo un 16,2% interanual en agosto a 800 millones de pies cúbicos por día (mpcd), aunque subió un 0,38% en comparación con los 797 mpcd de julio.

La ANH no suministró inmediatamente una explicación sobre la disminución de la producción frente a agosto del año pasado.

El presidente izquierdista Gustavo Petro, quien está a menos de un año de terminar su mandato, impulsa un proceso de transición hacia energías limpias y renovables para reducir la dependencia del petróleo y del carbón, al tiempo que prohibió el otorgamiento de nuevos contratos de exploración para esos combustibles fósiles. (Reporte de Nelson Bocanegra Editado por Luis Jaime Acosta)