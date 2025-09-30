LA NACION

Producción de petróleo y gas de Colombia cae en agosto en términos interanuales

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Producción de petróleo y gas de Colombia cae en agosto en términos interanuales
Producción de petróleo y gas de Colombia cae en agosto en términos interanuales

BOGOTÁ, 30 sep (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia disminuyó un 3,5% interanual en agosto a 750.144 barriles promedio día (bopd), informó el martes la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

No obstante, la producción del octavo mes superó en un 0,52% a los 746.249 barriles promedio día (bopd) reportados en julio.

En la misma línea, la producción comercializada de gas del país sudamericano se contrajo un 16,2% interanual en agosto a 800 millones de pies cúbicos por día (mpcd), aunque subió un 0,38% en comparación con los 797 mpcd de julio.

La ANH no suministró inmediatamente una explicación sobre la disminución de la producción frente a agosto del año pasado.

El presidente izquierdista Gustavo Petro, quien está a menos de un año de terminar su mandato, impulsa un proceso de transición hacia energías limpias y renovables para reducir la dependencia del petróleo y del carbón, al tiempo que prohibió el otorgamiento de nuevos contratos de exploración para esos combustibles fósiles. (Reporte de Nelson Bocanegra Editado por Luis Jaime Acosta)

LA NACION
Más leídas
  1. Conmoción en Puerto Madryn por la muerte de un bebé en un vuelco provocado por su padre
    1

    “A mi hijo lo mató su papá”: conmoción en Puerto Madryn por la muerte de un bebé en un vuelco provocado por su padre

  2. Wanda Nara quiso innovar con su look en los Martín Fierro y en las redes nadie lo puede creer
    2

    Wanda Nara quiso innovar con su look en los Martín Fierro y en las redes nadie lo puede creer

  3. El hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral
    3

    Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral

  4. Una empresa brasileña apuesta a "cazar" argentinos para ir de vacaciones
    4

    Tras salir de la quiebra, GOL apuesta a llevar a Brasil a más argentinos este verano

Cargando banners ...