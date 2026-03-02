Producción de petróleo y gas de Colombia cae en enero: ANH

BOGOTÁ, 2 mar (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia se contrajo un 3% en enero a 746.000 barriles promedio por día (bopd), en comparación con los 769.751 bopd en igual mes del año pasado, informó el lunes la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La producción de crudo de enero también disminuyó un leve 0,10% con respecto a los 747.171 bopd reportados en diciembre.

En la misma línea, la producción comercializada de gas del país sudamericano cayó un 16,8% en enero a 683 millones de pies cúbicos por día (mpcd) desde los 821 mpcd en el primer mes de 2024, precisó la ANH en su página de internet.

Frente a diciembre, el descenso de la producción de gas equivalió a un 1,44%.

La ANH no suministró una explicación a las variaciones.

Pero gremios de la industria lo atribuyen principalmente a la declinación natural de los campos y en menor medida a afectaciones operativas derivadas de protestas y bloqueos en las zonas de producción.

Colombia registró durante 2025 una producción de petróleo promedio de 746.000 barriles promedio día (bopd) y una de gas de 794,5 millones de pies cúbicos por día (mpcd).

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, que termina su mandato de cuatro años en agosto, prohibió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos mientras impulsó un proceso de transición hacia energías limpias y renovables. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)