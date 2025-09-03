Producción de petróleo y gas de Colombia extiende caída en julio

BOGOTÁ, 3 sep (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia bajó un 4,8% interanual en julio a 746.249 barriles promedio día (bopd), informó el miércoles la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La producción del séptimo mes también fue inferior a los 744.239 barriles promedio día (bopd) reportados en junio.

En la misma línea, la producción comercializada de gas del país sudamericano disminuyó un 16,3% interanual en julio a 1196 millones de pies cúbicos por día (mpcd) y cayó un 6,42% comparada con los 1278 mpcd de junio último.

Inmediatamente la ANH no suministró una explicación a la disminución de la producción. (Reporte de Nelson Bocanegra)