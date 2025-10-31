Producción de petróleo y gas de EEUU alcanza nuevo récord en agosto: datos de la EIA

NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - La producción estadounidense de petróleo y gas alcanzó máximos históricos en agosto, mostraron datos de la Administración de Información de Energía (EIA) publicados el viernes, a pesar de la preocupación de que el mercado se encamine hacia un superávit.

La producción récord de petróleo de Estados Unidos ha sido una de las principales causas de la caída de los precios de las materias primas este año y los precios del crudo referencial Brent cotizaban el viernes justo sobre los US$65, alrededor de un 14% menos que en la misma fecha del año pasado.

También es en parte lo que ha empujado al grupo OPEP+ a poner fin a años de profundos recortes de la oferta, en su intento de recuperar cuota de mercado.

La producción de crudo estadounidense aumentó 86.000 barriles diarios, a un récord de 13,8 millones de barriles diarios, según los datos de la EIA.

El récord anterior se había alcanzado en julio, y la EIA estima ahora la producción en unos 13,7 millones de bpd, frente a un informe del mes pasado que situaba la producción de julio en 13,6 millones de bpd.

El bombeo de petróleo de Nuevo México, el segundo mayor estado productor de crudo, alcanzó un récord de 2,3 millones de bpd, mientras que la producción de la región federal del golfo en alta mar aumentó a 1,98 millones de bpd, la más alta desde febrero de 2020.

Se espera que el futuro crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos se concentre en la región del golfo, ya que los principales yacimientos terrestres del país están madurando.

La producción bruta de gas natural de los 48 estados contiguos de Estados Unidos también aumentó a un récord de 122.800 millones de pies cúbicos por día en agosto, más que el máximo histórico anterior de 122.100 millones de pies cúbicos por día en julio, según el informe de producción 914 de la agencia.

En los principales estados productores de gas, la producción mensual de agosto aumentó un 1,2% hasta alcanzar la cifra récord de 38.000 millones de pies cúbicos por día en Texas, pero descendió un 0,7% hasta 20.900 millones de pies cúbicos por día en Pensilvania, según la EIA.

Esto contrasta con los máximos históricos mensuales anteriores de 37.500 millones de pies cúbicos por día en julio en Texas y 21.900 millones de pies cúbicos por día en diciembre de 2021 en Pensilvania. (Reporte de Shariq Khan y Scott DiSavino en Nueva York; editado en español por Ricardo Figueroa)