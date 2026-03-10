Producción de trigo 26/27 de Brasil caería 14,5% debido a reducción de la superficie, estima Safras

10 de marzo (Reuters) -

La cosecha de trigo 2026/27 de Brasil debería retroceder un 14,5% a unos 6,85 millones de toneladas, en medio de una reducción del 15,5% de la superficie sembrada con este cereal, estimó el martes Safras & Mercado.

La consultora estima 1,985 millones de hectáreas sembradas para esta temporada, frente a los 2,349 millones cultivados en 2025/26, lo que, de confirmarse, consolidaría «Una tendencia más amplia de reducción de la superficie cultivada con trigo en Brasil».

«En relación con los niveles observados hace cuatro años, la superficie plantada habrá retrocedido más de un 40%, lo que refleja las dificultades económicas a las que se enfrentan los productores y la creciente competencia con otros cultivos de invierno», afirmó en un comunicado Elcio Bento, analista del equipo de Inteligencia de Mercado de la consultora.

Por su parte, Safras ha proyectado un rendimiento medio nacional del trigo de 3453 kilos por hectárea, ligeramente superior a los 3414 kilos registrados en la temporada pasada. (Por Letícia Fucuchima y Gabriel Araujo. Editado en español por Javier Leira)