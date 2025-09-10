Producción futura en Vaca Muerta se destinará a exportaciones, afirma funcionario de YPF

MILÁN, 10 sep (Reuters) - Toda la producción de cualquier nuevo desarrollo futuro en la cuenca Vaca Muerta en la Argentina será exportada, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de la petrolera estatal YPF del país en la conferencia Gastech en Milán.

El país latinoamericano aspira a exportar 500.000 barriles equivalentes de petróleo por día de hidrocarburos a fines de 2027, afirmó el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín.

“Estoy seguro de que el GNL en la Argentina será una realidad el próximo año”, afirmó Marín.

El ejecutivo dijo que la compañía está mirando a Asia y Europa como mercados para la exportación de GNL. (Reporte de Francesca Landini; Editado por Walter Bianchi y Maximilian Heath)