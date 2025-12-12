Producción granos de China aumenta un 1,2% en 2025 y alcanza un récord

Por Ella Cao y Lewis Jackson

Pekín, 12 de diciembre (Reuters) -

La cosecha total de granos de China alcanzó un récord este año, con un aumento del 1,2% respecto a 2024 a 714,9 millones de toneladas, informó el viernes su oficina de estadísticas, mientras Pekín prioriza una mayor producción en su intento por lograr la seguridad alimentaria.

China depende en gran medida de las importaciones para alimentar a sus 1.400 millones de habitantes, y varias guerras comerciales con Estados Unidos, su principal socio comercial agrícola, han acelerado el impulso interno hacia la autosuficiencia, incluyendo inversiones en maquinaria y tecnología de semillas.

La producción de arroz en 2025 se elevó a 209 millones de toneladas, un 0,7% más, mientras que la de trigo se mantuvo estable en 140,1 millones de toneladas.

El maíz se disparó de nuevo hasta 301,2 millones de toneladas, un 2,1% más que el récord del año anterior, 294,92 millones de toneladas.

La superficie total sembrada de cereales creció un 0,1%, hasta 119,4 millones de hectáreas. (Reporte de Redacción de Pekín. Editado en español por Javier Leira)