Producción industrial alemana registra el mayor descenso en más de tres años

Por María Martínez

BERLÍN, 8 oct (Reuters) -

La producción industrial alemana cayó mucho más de lo esperado en agosto, empujada a la baja por un fuerte descenso en la producción de automóviles al agotarse la demanda anticipada los aranceles estadounidenses.

La producción industrial cayó un 4,3% en comparación con el mes anterior, dijo el miércoles la oficina federal de estadísticas, la mayor caída desde marzo de 2022, justo después de la invasión rusa de Ucrania. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una caída del 1,0%.

La comparación intertrimestral, menos volátil, mostró que la producción fue un 1,3% más baja en junio-agosto que en los tres meses anteriores.

La producción de la mayor rama industrial de Alemania, la automoción, cayó un 18,5% respecto al mes anterior debido a la combinación de los cierres anuales de las fábricas por vacaciones y los cambios de producción, según la oficina de estadística.

DECEPCIONANTES DATOS INDUSTRIALES ELEVAN LOS RIESGOS DE RECESIÓN

La demanda del principal socio comercial de Alemania, Estados Unidos, se ha ralentizado tras meses de compras anticipadas en previsión de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

"Incluso si puede haber algunos factores puntuales en juego, tememos que la fuerte caída de la producción industrial también refleje en gran medida el final de la demanda anticipada de Estados Unidos", dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro de ING.

Advirtió que los datos industriales "extremadamente decepcionantes" de agosto aumentaban el riesgo de otro trimestre de contracción de la economía alemana, que se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres primeros meses del año.

Ralph Solveen, economista sénior de Commerzbank, dijo: "Las cifras de hoy son un indicio más de que la economía alemana apenas creció en el tercer trimestre".

La economía alemana lleva años atravesando dificultades, perjudicada por el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

El desplome de la producción agregada en agosto es un recordatorio de que la industria sigue teniendo dificultades, las pequeñas ganancias en la producción a principios de año completamente y la producción un 12% por debajo de su pico más reciente en febrero de 2023, dijo Franziska Palmas, economista sénior de Europa en Capital Economics.

MODO "ESPERAR Y VER" PARA LOS DATOS INDUSTRIALES DE SEPTIEMBRE

Las revisiones, y cualquier repunte en septiembre, ofrecerán una visión más clara de la tendencia subyacente, afirmó Claus Vistesen, economista jefe para la zona euro de Pantheon Macroeconomics.

Los grandes descensos en maquinaria y equipos, productos farmacéuticos y productos eléctricos, informáticos, electrónicos y ópticos también influyeron en el dato principal, según mostraron las cifras de la oficina de estadística.

El índice final de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero alemán, elaborado por S&P Global, descendió a 49,5 puntos en septiembre, frente al máximo de 38 meses alcanzado en agosto (49,8 puntos).

El PMI manufacturero apunta a una tendencia subyacente más fuerte en la producción de lo que implican las cifras oficiales del miércoles, dijo Vistesen, que añadió que sigue confiando en que la producción repunte bruscamente en septiembre o que se revise al alza el dato de agosto.

Sin embargo, aunque la producción industrial vuelva a subir en septiembre, es poco probable que vuelva a los niveles de julio, dijo Solveen, de Commerzbank.

Los pedidos industriales alemanes cayeron por cuarto mes consecutivo en agosto, arrastrados principalmente por la debilidad de la industria automovilística y el descenso de la demanda exterior, según mostraron los datos el martes.

Solveen señaló que tanto los datos de producción industrial como los de pedidos industriales muestran que aún no hay señales de reactivación en la industria alemana.

"De hecho, la tendencia de la producción sigue apuntando a la baja", dijo Solveen.