Producción industrial alemana toca su nivel más bajo desde 2020, pero las exportaciones crecen

Por Maria Martinez

7 ago (Reuters) -

La producción industrial de Alemania cayó en junio a su nivel más bajo desde la pandemia de 2020, mientras que las exportaciones aumentaron más de lo esperado, según mostraron el jueves datos oficiales.

La producción industrial cayó un 1,9% intermensual, dijo la oficina federal de estadísticas, por encima del descenso del 0,5% previsto en un sondeo de Reuters entre analistas. La producción alcanzó su punto más bajo desde mayo de 2020, cuando la pandemia desencadenó una fuerte contracción, añadió la oficina.

Una comparación de tres meses reveló un descenso del 1,0% en la producción en el segundo trimestre, lo que marca un retorno a los niveles vistos en el primer semestre de 2020.

La oficina de estadística también revisó los datos de mayo y constató que hubo una caída del 0,1% respecto al mes anterior, frente a la cifra provisional de un aumento del 1,2%. La agencia atribuyó la revisión a correcciones de establecimientos del sector del automóvil. Por otra parte, los pedidos industriales alemanes cayeron inesperadamente un 1% en junio, lo que supone el segundo mes consecutivo de descenso debido a la menor demanda exterior, según datos publicados el miércoles.

AUMENTO de las EXPORTACIONES

Las exportaciones alemanas aumentaron un 0,8% intermensual en junio, cifra que supera el incremento del 0,5% previsto por los analistas.

Las exportaciones a países de la Unión Europea subieron un 2,4%, mientras que los envíos a países no pertenecientes a la UE bajaron un 1,2%, según la oficina de estadística.

Las exportaciones a Estados Unidos descendieron un 2,1% respecto a mayo, el tercer descenso mensual consecutivo y el valor más bajo desde febrero de 2022.

Se espera que la economía alemana, orientada a la exportación, se vea muy afectada por los aranceles de Estados Unidos, que fue el mayor socio comercial de Alemania en 2024, con un comercio de bienes bidireccional que ascendió a 253.000 millones de euros.

El superávit del comercio exterior alemán se redujo a 14.900 millones de euros (US$17.390 millones) en junio, frente a los 18.500 millones de euros de mayo y los 20.300 millones de euros de junio de 2024.

