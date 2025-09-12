LA NACION

Producción industrial británica cae un 0,9% en julio, dato peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de Reino Unido de julio cayó un 0,9% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en julio.

* En términos interanuales, la producción industrial británica subió un 0,1%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el 1,1% en julio.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera cayó un 1,3% intermensual, tras un aumento del 0,5% en junio.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera se mantuviera invariada en términos intermensuales en julio.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del 0,2%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 1,6% en julio.

