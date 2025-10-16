Producción industrial británica sube un 0,4% en agosto, dato mejor de lo previsto

LA NACION

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de Reino Unido de agosto subió un 0,4% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves.

* El dato de julio fue revisado al alza, desde un -0,9% a un -0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en agosto.

* En términos interanuales, la producción industrial británica cayó un 0,7%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -0,7% en agosto.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 0,7% intermensual, después de que el dato de julio se revisara al alza, desde un -1,3% a un -1,1%.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 0,2% en términos intermensuales en agosto.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros superó las previsiones al alcanzar un nivel del -0,8%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 1,0% en agosto.

