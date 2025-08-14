LA NACION

Producción industrial británica sube un 0,7% en junio, dato mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

14 ago (Reuters) -

* La producción industrial de Reino Unido de junio subió un 0,7% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves.

* El dato de mayo fue revisado a la baja, desde un -0,9% a un -1,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en junio.

* En términos interanuales, la producción industrial británica subió un 0,2%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -0,3% en junio.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 0,5% intermensual, tras un descenso del 1,0% en mayo.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 0,5% en términos intermensuales en junio.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros superó las previsiones al alcanzar un nivel del 0,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,9% en junio. (Información de Patrycja Dobrowolska)

