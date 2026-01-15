Producción industrial británica sube un 1,1% en noviembre, dato mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de Reino Unido de noviembre subió un 1,1% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves.

* El dato de octubre fue revisado al alza, desde un 1,1% a un 1,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en noviembre.

* En términos interanuales, la producción industrial británica subió un 2,3%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -0,4% en noviembre.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 2,1% intermensual, después de que el dato de octubre se revisara a la baja, desde un 0,5% a un 0,4%.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 0,5% en términos intermensuales en octubre.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros superó las previsiones al alcanzar un nivel del 2,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,3% en noviembre.