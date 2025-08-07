Producción industrial de Argentina aumenta 9,3% interanual en junio: Indec
BUENOS AIRES, 7 ago (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina creció un 9,3% interanual en junio, frente a un alza corregido del 6% del mes previo, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El IPIm en la medición desestacionalizada bajó un 1,2% respecto de mayo y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,5% contra el mes previo, agregó.
Señaló que el acumulado en lo que va de 2025 arrojó un incremento del 7,1% interanual.
