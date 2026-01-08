Producción industrial de Argentina baja 8,7% interanual en noviembre: Indec

BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) de Argentina cayó 8,7% en noviembre, luego de retroceder un corregido 2,8% el mes previo, dijo el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pese a la baja, el acumulado del IPIM en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 2% interanual.

El Indec señaló que el IPIM de noviembre bajó un 0,6% en la medición desestacionalizada respecto de octubre y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa 0,1% contra el mes previo.

- Para más información ver (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi)