Producción industrial de Argentina cae 0,7% interanual en septiembre: INDEC

Producción industrial de Argentina cae 0,7% interanual en septiembre: INDEC
BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 0,7% interanual en septiembre, frente a una caída del 4,4% del mes previo, dijo el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El IPIm del noveno mes del año en la medición desestacionalizada bajó un leve 0,1% respecto de agosto y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,4% contra el mes previo, agregó.

El Indec señaló que el acumulado en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 3,8% interanual.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

