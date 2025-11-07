Producción industrial de Argentina cae 0,7% interanual en septiembre: INDEC
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
(.)
BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 0,7% interanual en septiembre, frente a una caída del 4,4% del mes previo, dijo el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El IPIm del noveno mes del año en la medición desestacionalizada bajó un leve 0,1% respecto de agosto y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,4% contra el mes previo, agregó.
El Indec señaló que el acumulado en el transcurso del 2025 arroja un incremento del 3,8% interanual.
- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)
Más leídas
- 1
El polémico posteo de Soledad Aquino para defender a Marcelo Tinelli y la inesperada reacción de su hija Cande
- 2
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)
- 3
Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”
- 4
Pablo Rago: su rol en una serie que dará que hablar, la declaración amorosa de Griselda Siciliani y la convivencia con su novia