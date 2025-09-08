LA NACION

Producción industrial de Argentina cae 1,1% interanual en julio: Indec

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Producción industrial de Argentina cae 1,1% interanual en julio: Indec
Producción industrial de Argentina cae 1,1% interanual en julio: Indec

BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 1,1% interanual en julio, frente a un avance corregido del 9,4% del mes previo, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El IPIm en la medición desestacionalizada bajó un 2,3% respecto de junio y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,9% contra el mes previo, agregó.

Señaló que el acumulado en el transcurso de 2023 arroja un incremento del 5,8% interanual.

- Para más información ver (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue en su distrito a cada uno de los 135 intendentes bonaerenses
    1

    Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia

  2. Mapa de resultados por secciones y municipios de la provincia de Buenos Aires
    2

    Resultados de las elecciones en Buenos Aires 2025: mapa de resultados por secciones y municipios

  3. Toyota comienza la exportación de un vehículo producido en la Argentina
    3

    Toyota comienza la exportación de un vehículo producido en la Argentina

  4. El picante canto contra Javier Milei que entonó el público en el show de Lali Espósito en Vélez
    4

    Tras la derrota electoral: el picante canto contra Javier Milei que entonó el público en el show de Lali Espósito en Vélez

Cargando banners ...