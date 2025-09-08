Producción industrial de Argentina cae 1,1% interanual en julio: Indec
BUENOS AIRES, 8 sep (Reuters) - El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIm) de Argentina retrocedió un 1,1% interanual en julio, frente a un avance corregido del 9,4% del mes previo, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El IPIm en la medición desestacionalizada bajó un 2,3% respecto de junio y el índice serie tendencia-ciclo anotó una variación negativa del 0,9% contra el mes previo, agregó.
Señaló que el acumulado en el transcurso de 2023 arroja un incremento del 5,8% interanual.
